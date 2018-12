Werkt sporten lustopwekkend? 'Hoe gezonder mensen zich voelen, hoe beter het seksleven'

"Sporten en seks kunnen zeker een positieve relatie hebben tot elkaar", vertelt seksuoloog Astrid Kremers. "Om zin in seks te krijgen, heb je adequate stimuli nodig en omstandigheden die helpend zijn. Als je sport, kan dit een positief effect hebben op je lichaam en geest." Dat blijkt ook uit Brits onderzoek onder 1500 hardlopers. 68 procent had meer zin in seks na een rondje rennen.

Lustopwekkend

"Als het sporten goed is gegaan, voel je je vaak lekker in je vel zitten", legt Kremers uit. "Daarbij kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je partner trots op je is omdat je gesport hebt en je daardoor aantrekkelijker vindt. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren: als je vindt dat je niet goed hebt gepresteerd. Of je voelt je dik en oud, dan zal dat niet lustopwekkend werken."

Hoe gezonder mensen zich geestelijk en fysiek voelen, hoe plezieriger het seksleven, zegt Kremers. "Net zoals je moe of gestrest voelen juist remmende factoren zijn. Een gezonde levensstijl leidt bij mannen bijvoorbeeld ook tot minder erectieproblemen. Daarom adviseren seksuologen ook altijd een gezonde levensstijl: sporten en gezond eten. Dat is goed voor de doorbloeding en de hormoonhuishouding."