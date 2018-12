16-jarig meisje doodgeschoten in Rotterdam: dit weten we nu

Een meisje van 16 jaar oud is gistermiddag in de fietsenstalling van het Rotterdamse Designcollege doodgeschoten. Het meisje zat in het examenjaar van de vmbo-opleiding. Een overzicht van wat we nu weten:

De scholiere werd kort na 13.00 uur doodgeschoten. De verdachte (een man van 31) werd niet veel later aangehouden op de Bergselaan in Rotterdam. 'Acht schoten' Het meisje kwam de school uitlopen toen ze de man zag. Hij rende haar al schietend tegemoet. Ze probeerde de school weer binnen te komen, maar wist die niet te bereiken. Rotterdamse scholieren geschrokken: 'Ik hoorde 8 schoten' De aanwezige scholieren reageren geschokt op de gebeurtenis. Enkele scholieren die aanwezig waren, vertelden dat ze acht schoten hoorden. "Ik zag een man naar binnen rennen, ik hoorde dat er twee schoten werden gelost, maar we dachten dat het misschien vuurwerk was. Niemand schrok", zegt een scholier. 'Verdacht ex-vriend van slachtoffer' Daarna zag ik mensen rennen en hoorde ik nog meer schoten. Toen dacht ik: je moet hier zo snel mogelijk weg." Een andere leerling vertelt dat hij het slachtoffer zag liggen in het fietsenhok. "Ik wist niet wat ik moest doen. Actie ondernemen of juist weggaan. Maar voor ik het wist waren de hulpdiensten er al." Lees ook Meisje (16) doodgeschoten in fietsenstalling Rotterdamse school De politie wil in verband met het onderzoek alleen zeggen dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden. Meerdere bronnen vertellen dat de man vermoedelijk de ex-vriend van het slachtoffer is. Wraakactie De Turkse families van het 16-jarige slachtoffer en de 31-jarige verdachte zouden elkaar kennen. De politie zou nu rekening houden met een wraakactie van de familie van het slachtoffer op familie van de verdachte. Lees ook 'Vrees voor wraakactie nabestaanden 16-jarig meisje op familie dader' De verdachte is een bekende van de politie. Hij werd deze zomer veroordeeld en stond daardoor onder toezicht van de reclassering. De woordvoerster van het Openbaar Ministerie kon niet zeggen waarvoor de man precies is veroordeeld. Reactie school De school reageert geschokt op de dood van de scholier. "Wij zijn allemaal erg aangeslagen. Onze gedachten gaan uit naar de ouders en familie van het slachtoffer, die wij zoveel en zo goed mogelijk bij zullen staan. Wij wensen een ieder sterkte toe bij het verwerken van deze verschrikkelijke gebeurtenis." Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb reageerde op de schietpartij. Hij heeft met 'afschuw en verdriet' het nieuws tot zich genomen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft met 'afschuw en verdriet' het nieuws van de schietpartij in Rotterdam tot zich genomen. "Hij leeft enorm mee met de familie van het meisje, haar vrienden en de omstanders die getuigen waren", liet zijn woordvoerder weten. Lees ook Verdachte van doden 16-jarige scholiere is bekende van justitie