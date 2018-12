Gezondheidsraad: vaccineer alle 14-jarigen tegen meningokokken

Het gaat de Gezondheidsraad om meningokokken type C en W. "Vaccinatie tegen meningokokken C en W is effectief, geeft weinig bijwerkingen en zorgt voor groepsbescherming."

Een deel van de tieners werd dit jaar al gevaccineerd, maar dat is volgens de Gezondheidsraad dus niet genoeg. Als de vaccinatie wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma dan wordt hij standaard.