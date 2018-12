40 jaar cel voor moeder die feestviert, terwijl dochters (1 en 2) sterven in hete auto

Volgens de aanklager werd Hawkins de volgende dag rond 12 uur in de middag wakker. Toen zou ze pas weer naar de kinderen zijn gegaan.

32 graden

Hawkins verklaarde eerst nog dat de kinderen in elkaar waren gestort nadat ze aan bloemen hadden geroken, weet The Washington Post. Al snel had de politie in de gaten dat het verhaal anders in elkaar zat. Ze zou de kinderen expres in de auto hebben achtergelaten en was zelf gaan feestvieren met vrienden. Later gaf Hawkins toe dat ze fout had gezeten.