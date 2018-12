Lichaam gevonden van verkeersregelaar die automobiliste probeerde te redden

De politie bleef met een sonarboot zoeken naar de man. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waren de overlevingskansen vanwege de sterke stroming en het koude water niet groot.

Burgemeester

Burgemeester Peter Oskam was ter plaatse op de plek van het ongeluk, zei een woordvoerder tegen RTL Nieuws. "Daar lag de jas van de verkeersregelaar nog die de vrouw achterna is gesprongen. Die jas trok hij uit toen hij het water in sprong. Toen ik die jas zag liggen, liepen de rillingen over mijn rug."