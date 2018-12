OM gaat in hoger beroep tegen vrijspraak voor mishandelen agent Damien

Revalideren

Maanden moest de agent revalideren, en nog steeds is hij niet hersteld. De agent heeft constant pijn en kan niet meer het werk doen dat hij graag deed. Hij zit nu achter een computer op het kantoor van de politie.

De gevolgen voor zijn leven zijn groot, zei de mishandelde man in een verklaring. "Hij heeft me alles ontnomen. Het was een verschrikkelijk jaarwisseling. Door hem. Mijn zoontje van zes loopt bij een psycholoog. Ik heb mijn woning moeten verkopen omdat mijn vrouw geen salaris meer ontvangt. Ik heb geen gevoel meer in mijn voet en ik kan niet meer slapen."