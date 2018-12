Documentaire over euthanasie: de laatste dagen van Aurelia Brouwers

"Het was bizar en tegelijkertijd ongelofelijk interessant. Het volgen van psychiatrisch patiënt Aurelia Brouwers op weg naar haar zekere dood. Ze kreeg na jaren toestemming voor euthanasie omdat ze het leven ondraaglijk vond. Controversieel, omdat euthanasie voor psychiatrisch patiënten toch anders lijkt te voelen dan voor terminaal fysiek zieke patiënten. Maar Aurelia was vast van plan dit door te laten gaan. Het in beeld brengen van dit proces vond ik een bijzondere ervaring."

Hieronder is de trailer te zien. De hele documentaire is te bekijken op RTL XL.