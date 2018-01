Zware storm op komst: hoogtepunt verwacht rond 11.00 uur

Vandaag krijgen we te maken met alweer de tweede storm van het jaar. Het zijn vooral de windstoten die zorgen voor gevaar. "Die kunnen vrij heftig zijn, in de tweede helft van de ochtend bereiken die mogelijk snelheden van 120 kilometer per uur", zegt meteoroloog Dennis Wilt van Buienradar.

De zuidwestenwind nam vannacht langzaam in kracht toe. Daarbij kwam ook veel regen mee. In het noorden en het midden van het land valt wat winterse neerslag. Daar ligt gladheid op de loer.

In de vroege ochtend zal de wind aan de hele westkust al windkracht 8 bereiken. "Dat noemen we een stormachtige wind", zegt weerman Dennis Wilt. "Verder in de ochtend loopt dit op tot windkracht 9, dan spreken we van storm. Het hoogtepunt ligt in de tweede helft van de ochtend, rond 11.00 uur." Dan is windkracht 10 mogelijk: zware storm.

Drukke ochtendspits

Rijkswaterstaat verwacht een drukke ochtendspits omdat de zware windstoten en buien veel hinder kunnen veroorzaken.

De NS hanteert vanwege de storm vandaag een aangepaste dienstregeling. Op de trajecten waar normaal elk kwartier een trein rijdt, is dat vandaag om het half uur. Ook op Schiphol zijn maatregelen genomen, zo heeft KLM 220 vluchten geannuleerd.

Windstoten

"De wind is redelijk stabiel. Wat veel gevaarlijker is, zijn de windstoten", zegt Wilt. "Die windstoten kunnen flink uithalen, tot wel 120 kilometer per uur. En niet alleen aan de kust, waarschijnlijk ook in de rest van het land."

De kern van het lagedrukgebied lijkt boven de noordelijke provincies te gaan liggen, legt de weerman uit. In Friesland en Groningen is het daardoor relatief rustig. "Aan de zuidkant heb je dan de meeste wind, zeker rond het IJsselmeer. Maar ook in de provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland wordt windkracht 7 tot 8 verwacht met windstoten ruim boven de 100 kilometer per uur. Dat betekent dat je je stuur daar stevig moet vast houden, ook als je op de fiets zit."

Bekijk hier de actuele windkaart:

Winterse buien

In de loop van de middag wordt het wat rustiger. Ook de zon laat zich even zien. Daarna volgen weer winterse buien.

Het KNMI heeft Code Oranje uitgegeven, de waarschuwing voor extreem weer voor zeer zware windstoten in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. De waarschuwing is geldig vanaf 10:00 uur tot 14:00 uur.

Code Oranje: dit betekent het:

Dit betekenen de weerwaarschuwingen van het KNMI.