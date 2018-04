'Zorgverzekeraars beleggen in medicijnfabrikanten met hoge prijzen'

Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk enkele miljoenen zitten in medicijnfabrikanten die extreem hoge prijzen vragen voor hun producten. Dat zou in strijd zijn met hun doelstelling om de prijs van medicijnen zo laag mogelijk te houden.

Dat schrijft de Volkskrant vandaag. De miljoenen zijn maar een klein deel van het totale geld dat door zorgverzekeraars wordt geïnvesteerd, maar toch zou het niet-ethisch gedrag zijn. "Dit is niet verkoopbaar, het is buitengewoon pijnlijk en pervers", zegt Toine Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmacie in Utrecht, in de krant.

Zo zou verzekeraar CZ voor 1,6 miljoen hebben belegd in Biogen, Vertex en Gilead. Deze drie bedrijven kwamen de afgelopen jaren in opspraak door hun hoge prijzen. Volgens de krant hebben ook verzekeraars Menzis en Zilveren Kruis aandelen in een of meerdere van deze bedrijven, en had VGZ dat tot enkele weken geleden.

Te duur

Het Zorginstituut maakt zich al langer boos over te dure medicijnen. De kosten lopen soms op tot een paar ton per jaar per patiënt. Het instituut adviseert welke medicijnen vergoed moeten worden. Zij noemden de hoge prijzen vorige maand nog 'niet-ethisch' en 'betreurenswaardig'.

Dat was voor verzekeraar VGZ ook aanleiding om het beleid om te gooien. De beslissing om te niet langer te beleggen in de bedrijven Gilead, Vertex en Biogen was een 'hamerstuk', zegt Kees Hamster, de financieel topman van het concern tegen de krant.

Stoppen met beleggen of juist niet

Fabrikanten die een te hoge prijs vragen voor hun medicijnen, en daardoor niet in het basispakket worden opgenomen, 'komen in aanmerking' om ook uit de aandelenportefeuille van VGZ 'te worden gekieperd', aldus een woordvoerder.

De verzekeraars zelf zeggen dat de investeringen noodzakelijk zijn. "We kunnen niet zonder deze industrie", zegt een woordvoerder van CZ. Menzis laat aan de krant weten dat ze door hun beleggingen juist invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de farmaceuten.

