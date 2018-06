Zorgen om verandering huurtoeslag: 'Lage inkomens veel duurder uit'

Nederland heeft zo'n 2 miljoen huurders in de sociale huur. Daarvan krijgen zo'n 1,3 miljoen mensen die een laag inkomen hebben huurtoeslag, dat is bedoeld om hun huur te kunnen betalen.

Maar naast die toeslag betalen zij een deel van hun huur zelf, een bedrag van minimaal 225 euro. Elk jaar wordt dat bedrag opnieuw berekend. Maar de manier waarop die berekening wordt gemaakt wil het kabinet nu gaan veranderen. En daardoor moeten mensen die huurtoeslag krijgen uiteindelijk een groter deel van hun huur zelf betalen.

Opvang- en woonorganisaties, waaronder de Woonbond en de Vereniging van Woningcorporaties, maken zich grote zorgen over deze aanpassing. "Juist de meest kwetsbare huurders die het minst te besteden hebben worden hierdoor geraakt", zegt Jan Lauriers van Federatie Opvang tegen RTL Nieuws.

Volgens Lauriers gaan huurders in het begin een paar tientjes meer betalen, maar uiteindelijk kan dat oplopen tot 100 euro extra. "Voor veel mensen is het geen groot bedrag, maar juist voor deze groep wel."

Bij de Federatie opvang proberen ze dak- en thuislozen op te vangen en mogelijk ook weer aan een woning te helpen. Lauriers: "Alleen bij ons raakt de verandering die het kabinet wil al zestig- tot zeventigduizend mensen. Voor deze mensen wordt het moeilijker een huis te vinden of te behouden."

Wat verandert er rond de huurtoeslag?

In Nederland ontvangen zo’n 1,3 miljoen mensen huurtoeslag. Als je als alleenstaande minder dan 22.400 euro of als meerpersoonshuishouden 30.400 per jaar verdient kun je aanspraak maken op huurtoeslag. Dat de huurders met huurtoeslag meer gaan moeten betalen komt door een verandering in een berekening waarmee de huurtoeslag tot stand komt.



Het kabinet wil namelijk de zogenoemde KAN-bepaling schrappen en dat heeft invloed op het bedrag dat een huurder met huurtoeslag zelf betaalt aan zijn huur. Want ook als je huurtoeslag krijgt, betaal je een deel van je huur sowieso nog zelf. Dat bedrag is nu minimaal 225 euro. Hoe hoger je inkomen des te groter is dat bedrag. Het minimale bedrag dat iedereen zelf betaalt wordt elk jaar opnieuw berekend.



Op dit moment kan de overheid bij dat berekenen kiezen tussen twee manieren. Dat kiezen heet de KAN-bepaling. Bij de eerste manier stijgt het zelf te betalen bedrag mee met de ontwikkeling van het bijstandsinkomen. Bij de tweede manier wordt er gekeken naar de gemiddelde stijging van de huren. De overheid kiest altijd de berekening die ervoor zorgt dat het bedrag zo min mogelijk stijgt.



Maar dat kiezen tussen de twee manieren wil het kabinet nu schrappen. Voortaan wordt er dan alleen nog gekeken naar de gemiddelde stijging van de huren. Dat zeer tegen de zin van onder andere de Woonbond, de vereniging van woningcorporaties en de Federatie Opvang.