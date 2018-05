Zorg weer twee miljard duurder, vooral uitgaven aan kinderopvang stijgen

Nederland heeft vorig jaar in totaal 97,5 miljard euro aan zorg uitgegeven. Dat is twee miljard meer dan in 2016.

Dat komt vooral doordat er meer mensen werken in de zorg, die ook wat meer zijn gaan verdienen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Het gemiddelde maandloon van mensen in de zorg ging met ruim 1 procent omhoog.

De stijging van de zorgkosten ging minder snel dan de groei van de economie in 2017, namelijk 2,1 tegen 4,3 procent van het bruto binnenlands product.

Kinderopvang

De uitgaven aan aanbieders van kinderopvang stegen het meest, met ruim 7 procent tot 3,9 miljard euro. Dat komt vooral doordat meer mensen zijn gaan werken. Het aantal kinderen met een zorgopvangtoeslag steeg in een jaar tijd met 59.000.

De kosten van maatschappelijke opvang daalden juist scherp, met 7,5 procent. Er werd in 2017 vooral minder uitgegeven aan de opvang van asielzoekers dan het jaar ervoor.

Per persoon gaven we gemiddeld 5691 euro uit aan zorg. Daaronder vallen alle uitgaven via de overheid, aan verzekeringen en eigen betalingen. In 2016 was dat nog 86 euro minder. Het meeste geld gaat naar medisch-specialistische zorg, goed voor bijna 29 procent van het totaal.

