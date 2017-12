Zelfrijdende passagierstrein in Groningen voor eerst het spoor op

De eerste proef met treinen zonder machinist wordt komend jaar gehouden in Groningen. Ook is er een test gepland met zelfrijdende goederentreinen op de Betuweroute.

Spoorbeheerder ProRail test met verschillende versies van Automatic Train Operation (ATO), een systeem dat de handelingen van de treinmachinist een beetje (niveau 1) tot volledig (niveau 4) kan overnemen.

De aankondiging eerder dit jaar zorgde voor groot chagrijn onder machinisten, die vrezen voor hun baan.

Mogelijke voordelen

Het voordeel van het gebruik van ATO is dat treinen dichter op elkaar kunnen rijden, waardoor de capaciteit op het spoor wordt vergroot. Andere voordelen zijn een lager energieverbruik - omdat treinen gelijkmatiger rijden - en minder vertragingen door inschattingsfouten van machinisten.

"ATO is een heel bruikbaar systeem", zegt ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom tegen RTL Z. "De capaciteit van het Nederlandse spoor kan niet veel groter worden, maar dit systeem is een manier om dat met behulp van techniek toch te verbeteren."

De proef op de Betuweroute wordt gedaan met bedrijf Franse transportbedrijf Alstom, dat systemen voor automatisch rijden ontwikkelt. Voor de Groningse proef met passagierstreinen werkt ProRail samen met vervoersorganisatie Arriva en de provincie Groningen. Wanneer en op welk traject de zelfrijdende trein getest wordt, is nog niet duidelijk, zo laat de woordvoerder van Arriva weten.

Drukke trajecten

Daarnaast onderzoekt de spoorbeheerder of zelfrijdende treinen op drukke trajecten zoals de Schiphol-tunnel en de A2-corridor een meerwaarde hebben. ProRail doet daarvoor ervaring op met het Britse NetworkRail bij de spoorverbinding Thameslink in Engeland. Daar neemt het systeem op een deel van de spoorlijn de taken van de machinist over.

Eikelboom: "Op termijn is dit systeem ook erg interessant voor hoogfrequent rijden, dat nu getest wordt tussen Amsterdam en Eindhoven en wat we naar meer trajecten willen uitrollen."

Bij die zogenoemde tienminutentrein wordt gereden zonder dienstregeling maar grofweg elke tien minuten een trein vertrekt. Gekeken wordt welke praktische gevolgen zes intercity's per uur hebben op de treinenloop. Denk aan het in- en uitstappen van grote groepen reizigers en onverwachte gebeurtenissen.