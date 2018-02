Woede om staking: 'Uren vertraging, onze cruisevakantie is onzeker'

De staking van Transavia zorgt voor lange rijen bij de incheckbalies en duizenden gedupeerde reizigers. Onder hen Sienie en Truus. "We hebben zes uur vertraging. Daardoor kunnen we misschien niet op cruisevakantie. Je moet dit niet over de rug van passagiers uitvechten."

Vriendinnen Sienie en Truus hebben er het hele jaar naar uitgekeken. Lekker op cruisevakantie. Maar of ze ooit op cruise gaan, is totaal onzeker. De vriendinnen zouden om 7.00 uur naar Barcelona vliegen, waarvandaan de cruise vertrekt. Maar vanwege de staking van Transavia heeft hun vlucht uren vertraging.

"We vliegen nu om kwart over één vanmiddag", vertelt Sienie."Het is totaal onduidelijk of we op tijd aankomen. We zijn erg bang dat onze cruisevakantie niet doorgaat. Ontzettend vervelend. We zijn doodop."

'Onze terugreis gaat niet meer door':

Reizigers staan op Schiphol, op zoek naar meer informatie.

Geen oog dichtgedaan

De twee vriendinnen hebben geen oog dichtgegaan. "Sinds gisteravond zijn we er druk mee. We worden wel op de hoogte gehouden door de reisorganisatie, maar hebben geen duidelijkheid."

De staking van de piloten van Transavia treft ongeveer 7.000 passagiers. Het belangrijkste punt voor de piloten is de roostering. Vliegers zouden met regelmaat dagelijkse roosterwijzigingen te verwerken krijgen waardoor het onderhouden van een sociaal leven onmogelijk wordt.



Cristel Hensen: '6,5 uur vertraging'

Balen

Ook Cristel Hensen uit Arnhem baalt goed van de staking. Zij zou met haar zus Hedda naar Madeira gaan voor een weekje vakantie. "We zouden eigenlijk om 7.00 uur vliegen, maar gisteravond werd dus bekend dat er stakingen zijn."

Sindsdien is er onzekerheid. Cristel is via mails en appjes op de hoogte gehouden door Transavia. "De informatievoorziening is op zich wel prima." Ze vervolgt: "Ik gun iedereen goede werkomstandigheden, maar op deze manier actie voeren, vind ik niet gepast. Duizenden mensen zijn de dupe. De actie is veel te rigoureus. Bovendien is het ook nog eens Krokusvakantie.Lekkere timing."

Cristel en haar zus vliegen nu om 13.00 uur. "We hebben eerst nog gekeken of we met een andere vliegtuigmaatschappij zouden gaan. Dat lukte niet." Het is balen, maar aan de andere kant: "We laten ons niet tegenhouden. Wij gaan lekker op vakantie. Lekker een weekje genieten van de zon."

