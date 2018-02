Woede om hoge kosten verplichte toelatingstoets studie

Studentenorganistaties krijgen veel klachten over de hoge kosten van verplichte, commerciële toelatingstoetsen voor masterstudies aan de universiteit. De studenten krijgen steun van de Tweede Kamer: rijk of arm, iedereen moet dezelfde kans krijgen op een goede opleiding.

Wie na zijn bachelorstudie aan de universiteit of hbo een master wil doen, moet tegenwoordig aantonen dat hij of zij dat kan. Een van de middelen die universiteiten daarvoor gebruiken zijn dure commerciële toelatingstesten om taal of wiskundige kennis te meten.

'Best veel geld ja'

Student Luc weet hoe dat gaat. Hij wilde na zijn bachelor in Nijmegen een internationale management opleiding doen in Rotterdam. Om toegelaten te worden, moest hij twee taaltesten doen. Kosten? 300 dollar. "Voor mijn studentenportemonnee best veel geld, ja."

Hij haalde de twee testen, maar werd niet toegelaten tot de opleiding. Andere studenten hadden hogere gemiddelde cijfers. Luc, die inmiddels een master in Amsterdam doet, had ervoor kunnen kiezen om zijn kansen te vergoten door ook de GMAT te doen, een internationale test die analytische vaardigheden meet. Die test van nog eens 250 euro vond hij te duur. "Als die gratis was geweest, had ik hem wel gedaan. Ik weet niet of ik het gehaald had, maar dan had ik het in ieder geval wel gedaan."

'Veel klachten'

Studentenorganisaties krijgen veel klachten over de kosten van deze testen, zegt Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): "Deze testen zijn gemiddeld ongeveer 200 euro per test. Maar veel studenten geven aan dat ze ook nog ter voorbereiding allerlei cursussen doen dus kan het bedrag zo oplopen tot 1000 euro, enkel en alleen om een master binnen te komen."

De testen zijn voor sommige studies nodig, vindt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). "Je kunt kunt studies op veel verschillende plekken doen. Een bachelor in Delft, de master in Groningen. Je krijgt hierdoor wel dat de instroom heel verschillend is. De testen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit goed is."

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is op dit moment in gesprek met de universiteiten omdat ze van de financiële drempels af wil. D66, CDA, GroenLinks en ChristenUnie vinden dat de minister haast moet maken. D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt het absurd dat studenten nu moeten betalen voor de testen. "Door die financiële drempel ontstaan er ongelijke kansen op toegang tot je dromen."

Meer op rtlnieuws.nl: