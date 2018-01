Winters weer ver weg, morgen mogelijk warmste 28 januari ooit

Het is nog niet gedaan met het zachte weer deze winter. Morgen zou er zomaar weer eens een dagrecord kunnen sneuvelen. Het moet dan in De Bilt warmer worden dan 13 graden.

Normale temperaturen voor deze periode zijn rond de 5 graden. Maar de laatste dagen van januari verlopen net zoals de hele maand gemiddeld was: warmer. Vandaag wordt het rond de 8 graden, volgens Buienradar. Het is overwegend bewolkt met vanmorgen nog af en toe wat zon. Aan het eind van de middag wat lichte regen in het noordwesten.

Zachte maand

Morgen wordt een grijze dag, met vooral in de noordelijke helft van Nederland lichte regen. De middagtemperatuur loopt dan op tot een graad of 12. Daarmee zou het de op een na warmste 28 januari ooit worden. Het record staat op 13 graden in 2002. Een graadje warmer en er is dus een nieuw dagrecord.

Sowieso verloopt de maand januari een stuk zachter dan normaal. Afgelopen woensdag was de warmste 24 januari ooit en het maandgemiddelde komt dit jaar ruim 2 graden hoger uit dan gemiddeld. Maandag wordt het ook nog zacht met een graad of 11, daarna wordt het iets kouder met temperaturen rond de 8 graden.

Beelden van 5 jaar geleden:

Een terugblik op de wondere, winterse dagen in 2013.

