Winkeliers bang voor wet laadpalen: 'Kosten rijzen de pan uit'

Vandaag komt het Europees Parlement waarschijnlijk met nieuwe regels voor elektrische laadpalen. Detailhandel Nederland hoopt dat Den Haag deze regels niet al te streng zal uitvoeren.

Ondernemers moeten volgens de regels een minimumaantal laadpalen op hun parkeerterreinen plaatsen. Detailhandel Nederland vindt die verplichting 'overbodig'.

Inzetten op maatwerk

"Laten we niet overdrijven in het opleggen van een verplichting van het plaatsen van laadpalen, maar inzetten op maatwerk", zegt Thomas da Silva Rosa, secretaris Europa bij Detailhandel Nederland. "De aanschaf, installatie en het onderhoud van meerdere laadpalen kosten al snel tienduizenden euro’s, terwijl klanten vaak niet lang genoeg in de winkel blijven om een elektrische auto voldoende bij te laden."

De richtlijn van het EP wordt in 2020 geldig. "Als we straks niet oppassen moeten we straks één laadpaal per tien parkeerplaatsen installeren en onderhouden. Dat is duur en onnodig", zegt Da Silva Rosa in De Telegraaf.

De brancheorganisatie ziet het liefst dat de kwestie zo veel mogelijk aan de markt wordt overgelaten. Ook pleiten ze er onder meer voor kleine en middelgrote bedrijven uit te zonderen van de verplichting.

