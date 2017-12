Wegenbelasting levert volgend jaar 173 miljoen meer op

Het Rijk en de provincies verwachten volgend jaar ruim 5,7 miljard euro aan wegenbelasting te innen. Dat is 173 miljoen meer dan de verwachting voor 2017. De reden: er rijden meer auto's op de Nederlandse wegen.

Het CBS dook in de begrotingen van de provincies en keek naar bedragen in de miljoenennota. De motorrijtuigenbelasting bestaat uit een deel voor het Rijk, dat ruim 4,1 miljard euro ophaalt en een deel voor de provincies (1,6 miljard).

Provincies verwachten volgend jaar gemiddeld 2,4 procent meer in het laatje te krijgen dan in 2017. Flevoland verwacht met 33 procent de grootste stijging van alle provincies. Dat komt omdat een grote leasemaatschappij naar Flevoland is verhuisd en er dus meer auto's geregistreerd zijn.

Zeeland haalt minste binnen

Iedereen met een auto, motor of vrachtwagen moet motorrijtuigenbelasting betalen. De meeste provincies houden het tarief voor 2018 gelijk aan dat van dit jaar.

Zeeland haalt de minste wegenbelasting binnen, gevolgd door Friesland. Die provincie verlaagde het tarief in 2016 flink om de economie te stimuleren.

