Weer vertragingen en annuleringen door mist op Schiphol

Opnieuw problemen door mist op luchthaven Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en annuleringen van hun vluchten.

Gisteren veroorzaakte de mist ook al overlast op de luchthaven. Door het slechte zicht kunnen minder vliegtuigen vertrekken en landen dan normaal. Reizigers krijgen het advies hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden. Voor hoeveel vluchten dat gevolgen heeft, kan Schiphol nog niet zeggen.

Woordvoerder Van Kastel van Schiphol: "We zijn geen weermensen, maar zoals het er nu naar uitziet blijft de mist de hele ochtend hangen. De banen die gebruikt worden, kunnen minder intensief gebruikt worden. Daardoor kunnen er nu minder vliegtuigen in korte tijd opstijgen of landen."