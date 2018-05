Weer mishandeling bij studentenvereniging Vindicat, incident niet gemeld

Opnieuw is studentenvereniging Vindicat de fout in gegaan. Op de sociëteit van het Groningse studentencorps is in december een lid mishandeld, en daarvan is geen melding gemaakt.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Geweldsincidenten moeten volgens een gedragscode worden gemeld aan de Adviescommissie Introductietijden. Dat is niet gebeurd.

Mishandeling

De mishandeling vond plaats op 3 december vorig jaar. Het slachtoffer deed een week na de mishandeling aangifte. Hij had een lichte hersenschudding, schade aan zijn gebit en een snee in zijn neus, meldt de krant. Het Openbaar Ministerie heeft twee Vindicat-leden op de korrel. De twee studenten, beiden 22 jaar oud, worden vervolgd voor mishandeling, zegt het Openbaar Ministerie tegen RTL Nieuws. Zij staan in juli voor de rechter.

De rector van Vindicat steekt de hand in eigen boezem en zegt dat hij niet wist dat nieuwe geweldsincidenten moesten worden gemeld. "Ik ben nalatig en stom geweest. Ik had dit moeten weten want we hebben die gedragscode ondertekend", zegt hij in het DvhN. De twee leden zijn door de vereniging geschorst.

Vindicat is al diverse malen negatief in het nieuws geweest vanwege geweld op de sociëteit en uit de hand gelopen ontgroeningen. De Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen willen dat Vindicat schoon schip maakt. Als dat niet gebeurt, krijgt de vereniging geen geldelijke ondersteuning meer van de universiteit.

Rector Vindicat legt uit:

Wij vroegen eerder dit jaar aan de rector wat er allemaal kan en mag tijdens de ontgroening.

Meer op rtlnieuws.nl: