Website DigiD getroffen door DDoS-aanval

De website van DigiD is beperkt bereikbaar, omdat deze is getroffen door een DDoS-aanval. Dat meldt Logius, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Met DigiD kunnen mensen inloggen op overheidssites. Gebruikers ondervinden vrijwel geen hinder op dit moment.

De aanval begon rond 13.45 en is volgens Logius nog steeds gaande. "Gisteravond was er ook al een DDoS-aanval. Daar hebben we maatregelen tegen genomen", laat een woordvoerder weten.

In januari werd de website ook getroffen door een DDoS-aanval.

Zo werkt een DDoS aanval:

Een DDoS-aanval is een aanval waarbij heel veel verschillende computers allemaal op hetzelfde moment de server van een bedrijf bestoken.