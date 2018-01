We gaan vaker op vakantie, en vooral naar het buitenland

Nederlanders gaan steeds vaker op vakantie, en ze reizen vooral vaker naar het buitenland.

Het totale aantal vakanties steeg met 3 procent, vakanties naar het buitenland stegen met 7 procent, blijkt uit cijfers van NBTC-Nipo.

16,8 miljard euro

Ruim 13 miljoen Nederlanders (zo'n 82 procent van de bevolking) zijn in 2017 een of meerdere keren op vakantie geweest. Met een totaalbedrag van 16,8 miljard in 2017 hebben zij aan vakanties ongeveer 1 miljard euro meer uitgegeven dan in 2016.

Nederlanders maakten vorig jaar 19,1 miljoen reizen over de grens, en dat is een record. Het aantal vakanties in eigen land bleef afgelopen jaar met 17,6 miljoen gelijk.

Griekenland en Turkije

De populairste bestemmingen in het buitenland zijn Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ook in Griekenland wordt weer vaker vakantie gevierd. Dat was de laatste jaren minder geworden vanwege de vluchtelingencrisis. Het gaat nog steeds niet goed met Turkije als reisbestemming. Dat komt door de terreurdreiging en politieke onrust.

In Nederland was de Veluwe de absolute vakantietopper. Dat is voor het eerst, voorheen waren de Noordzeebadplaatsen populairder.

Milou wil New York zien, maar zit in extreme kou:

De Limburgse vakantieganger Milou Rietjes had haar trip in New York toch iets anders voorgesteld.

Meer op rtlnieuws.nl:

Nibud: vakantiegeld gaat meestal niet op aan vakantie