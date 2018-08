Wat gebeurt er als je 6 miljoen tomaatjes weggeeft? 'Binnen 1,5 uur was alles weg'

Gratis af te halen. We zijn er dol op, zo blijkt vandaag wel weer. In het Brabantse Someren heeft een groenteteler 6 miljoen snacktomaten weggegeven aan iedereen die wil. Binnen 1,5 uur was de hele voorraad weg.

De tomaatjes van groentegigant Greenco hebben door het warme weer te veel zon gezien. Daardoor is hun huid rimpelig geworden en zijn de snacktomaatjes niet meer geschikt voor de verkoop. Maar met de smaak van de Tommies is niets mis.

Zonde

Om te voorkomen dat de snacktomaatjes weggegooid zouden worden, besloot de groentegigant de 6 miljoen tomaatjes gratis weg te geven. In een advertentie op Markplaats kondigde de teler de weggeefactie aan. De interesse was meteen groot. Op sociale media werd het bericht honderden keren gedeeld.

"Natuurlijk doet het ons pijn om ze gratis weg te geven, we willen de tomaatjes natuurlijk liever verkopen", zei een woordvoerder van Greenco eerder tegen RTL Nieuws over de actie. "Maar we willen er echt alles aan doen om te zorgen dat ze niet in de kliko verdwijnen."

Alle tomaten zijn op, in totaal zijn er 6 miljoen weggegeven in 1.5 uur. pic.twitter.com/JUIH2q456G — Merel de Leuw (@merelzoe) August 4, 2018

Invasie

Met succes. Liefhebbers van de gezonde snack waren vanochtend vanaf 9 uur welkom, met een ware tomateninvasie tot gevolg: er ontstonden al direct files en lange rijen, schrijft Omroep Brabant. Met bolderkarren, kratten en grote tassen kwamen tientallen mensen naar het Brabantse Someren om de tomaatjes in te slaan. Ook in Amsterdam, Utrecht en Den Haag waren er ophaalpunten.

In anderhalf uur tijd waren alle 6 miljoen tomaatjes weg, laat de groenteteler weten. "Wat fijn dat Nederland massaal snacktomaatjes heeft opgehaald. Alle tomaatjes zijn op", schijft de teler op Marktplaats. "Samen hebben wij ervoor gezorgd dat de snacktomaatjes niet zijn verspild. Wij zijn iedereen enorm dankbaar."

Ook gisteren graaiden tientallen mensen vol enthousiasme naar gratis tomaatjes:

Met emmers haalden tomatenliefhebbers de gratis snoeptomaatjes op.