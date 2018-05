Warme dagen op komst, en niet alleen tijdens Pinksteren: 'Het blijft zomers'

Het weer viel vandaag nog een beetje tegen, maar de zon komt eraan! Pinksteren wordt erg mooi en ook de dagen daarna zijn om van te smullen. Dennis Wilt van Buienradar: "Het is gedaan met de grijze en kille dagen."

Morgen begint met wat mist, maar het duurt niet lang voordat de zon het overneemt. De korte broek kan zeker uit de kast, want: "Het wordt een stuk warmer met temperaturen tussen de 18 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 graden in het oosten van het land."

Video: Dit doet hitte met je lichaam:

Zeewater nog koud

Ook na maandag is er alle reden voor een bezoek aan het strand of een diner op het terras. "Het wordt dan zelfs nog een paar graden warmer", zegt Wilt.

Of je tijdens een stranddag ook meteen de zee in wil duiken, is de vraag. Het zeewater is met 14 graden nog wat aan de frisse kant.

Kijk hier hoe warm het is bij jou in de buurt:

