'Wachtlijsten kinderopvang lopen weer op'

​De wachtlijsten in de kinderopvang zijn weer net zo lang als voor de economische crisis. Wachttijden van een jaar zijn inmiddels geen uitzondering meer.

Dat meldt het AD. Nu er weer meer kinderen naar kinderdagverblijven gaan én er tegelijkertijd een personeelstekort bestaat, lopen de wachtlijsten op.

Vooral maandag, dinsdag en donderdag

Volgens ouderorganisatie Boink zijn de problemen in de Randstad het grootst. "We zijn terug op het niveau van 2008. Er zijn plekken waar kinderen meer dan een jaar op de wachtlijst komen, met name op maandag, dinsdag en donderdag. Dat is niet fijn,'' aldus voorzitter Gjalt Jellesma.

In een jaar tijd klopten tienduizenden ouders extra aan bij de kinderdagverblijven. Het lukt niet overal om meer groepen te openen, omdat er simpelweg te weinig leidsters zijn. Tijdens de economische crisis zijn veel pedagogisch medewerkers naar andere beroepen uitgeweken.

Meer op rtlnieuws.nl: