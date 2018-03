Waarschuwing voor gladheid vanochtend in groot deel van het land

In een groot deel van het land geldt code geel: wie vanochtend de weg op gaat, moet rekening houden met gladheid door sneeuwval.

Code geel geldt tot 10.00 uur, met uitzondering van Noord-Holland, Flevoland en Overijssel.

+6

De koud wordt langzaam verdreven. Vandaag zijn er volgens Buienradar nog grote verschillen tussen het noorden en zuiden van het land.

Het wordt vanmiddag -1 graad in het noorden, +3 graden in het midden van het land en +6 graden in Limburg. Er waait een matige en in het noordelijk kustgebied vrij krachtige oostenwind.

IJzel

In de nacht van zaterdag op zondag kan het nog plaatselijk glad worden, omdat neerslag op de koude ondergrond kan bevriezen. In het noorden is het opletten: het kan gaan ijzelen.

In de loop van morgenochtend komt er echt een eind aan de vorstperiode. In het westen van het land kan de temperatuur zelfs plaatselijk tot 10 graden boven nul stijgen.

De sneeuwradar:

