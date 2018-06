VVD'er Halbe Zijlstra kandidaat voor Wereldbank: 'Dit moet je nu niet willen'

Voormalig VVD-minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra is kandidaat voor een topfunctie bij de Wereldbank. Volgens ingewijden is premier Rutte een warm pleitbezorger van de voordracht van Zijlstra, maar in het kabinet zou niet iedereen het ermee eens zijn. Ook Frits Wester heeft twijfels: "Dit moet je nu niet willen."

Dat Zijlstra kandidaat is, bevestigen Haagse ingewijden na berichtgeving in het AD. Zijlstra zou bewindvoerder moeten worden bij de belangrijke VN-organisatie die leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden.

Leugen over bezoek Poetin

De VVD'er moest vier maanden geleden aftreden nadat aan het licht was gekomen dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid in het buitenhuis van de Russische leider Vladimir Poetin. De voordracht van een nieuwe bewindvoerder is een kabinetsbeslissing.

Zijlstra zou te weinig ervaring hebben in de financiële wereld. De functie komt vrij omdat de huidige bewindvoerder bij de Wereldbank, oud-staatssecretaris Frank Heemskerk, deze zomer afscheid neemt. De Rijksvoorlichtingsdienst laat in een reactie weten dat de procedure nog loopt en er geen mededelingen worden gedaan over kandidaten.

'Dit moet je nu niet willen'

Politiek commentator Frits Wester snapt wel dat Halbe Zijlstra zijn carrière voorlopig in het buitenland wil voortzetten. "We moeten nu ook niet doen alsof de man ineens niets meer kan. Tijdens zijn kortstondige ministerschap van Buitenlandse Zaken waren zijn ambtenaren uitermate enthousiast over hem. Maar hij heeft een hele grote en domme fout gemaakt met zijn fantasieverhaal over zijn verblijf in het buitenhuis van Poetin. Een kulverhaal dat raakte aan zijn betrouwbaarheid zoals hij zelf bij zijn aftreden ook toegegeven heeft."

Nu meteen een benoeming door het kabinet voor deze topfunctie bij de Wereldbank zou niet goed zijn voor de beeldvorming, vervolgt Wester.

Valse start

"Zeker als er in de coalitie ambtelijke en diplomatieke twijfels en verschillen van mening zijn. Dan maak je meteen een valse start. Maar zover is het nog niet. De commissie die binnenkort de gesprekken met kandidaten gaat voeren zal dat ongetwijfeld ook meewegen. Zijlstra doet er denk ik beter aan buiten de caroussel van politieke benoemingen ergens in het buitenland aan herstel van vertrouwen te werken. Waarmee een terugkeer in het publieke domein misschien weer mogelijk wordt."

Het CV van Halbe Zijlstra Werkzaam bij Shell, van 1994 tot 1996

Accountmanager bij Arval B.V. in Nieuwegein, van 1996 tot 1999-

Lid gemeenteraad van Utrecht, van 1 april 1998 tot 1 juli 2001

Werkzaam bij Activity Project Management te Driebergen, van 1999 tot 2001

Directeur/eigenaar projectmanagementbureau Improvex B.V., van 2001 tot november 2006

Lid gemeenteraad van Utrecht, van 23 juni 2003 tot 1 september 2006

Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012

Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 26 oktober 2017

Fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 2012 tot 16 maart 2017

Waarnemend fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 oktober 2017 tot 25 oktober 2017

Minister van Buitenlandse Zaken, van 26 oktober 2017 tot 13 februari 2018 Bron: Parlement.com

Zijlstra stapt op: 'Het is geheel door mijzelf veroorzaakt'

VVD'er Halbe Zijlstra trekt zich terug uit de politiek. Hij heeft ontslag genomen als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij gelogen heeft over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin. Hier zijn hele verklaring in de Tweede Kamer waarin hij zijn vertrek aankondigt.

