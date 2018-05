Vlees is flink duurder geworden, grootste prijsstijging sinds 2001

Als je als vleeseter de laatste tijd een gat in je portemonnee voelt, zou dat kunnen kloppen. De prijs van vlees steeg afgelopen jaar fors.

Gemiddeld was vlees in 2017 3,8 procent duurder dan het jaar ervoor. Dat is de grootste prijsstijging sinds 2001, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De prijs van pluimvee ging het afgelopen jaar het hardst omhoog. Consumenten moesten daar 4,7 procent meer voor afrekenen. Ook de prijs van varkensvlees en vleeswaren (gerookt, gedroogd of gezouten vlees) steeg flink, met 4,2 procent.

Alternatief voor vlees?

Bij vlees denk je toch vooral aan koeien, varkens en kippen.

Eurozone

De prijsstijging van vlees was in Nederland bijna het hoogst van de hele eurozone. Alleen in Slowakije ging de prijs harder omhoog. In buurlanden België en Duitsland was de prijsstijging de helft van de Nederlandse of minder. In Ierland, Cyprus, Finland en Griekenland ging de prijs zelfs omlaag.

De Nederlander geeft gemiddeld wel relatief weinig uit aan vlees. We behoren tot de top vijf van landen waar naar verhouding het minst van ons boodschappengeld aan vlees opgaat. Van de totale consumptie aan voedingsmiddelen in de winkel ging in Nederland iets meer dan 21 procent naar vlees. Bij koploper België is dat aandeel bijna 28 procent.

De prijs van vlees stijgt gemiddeld met zo'n 2 procent per jaar. In 2001 was dat een uitzonderlijke 10 procent. Dat had toen waarschijnlijk te maken met de uitbraak van mond-en-klauwzeer.

