Vindicat wilde mishandeling niet verzwijgen, maar was melding 'vergeten'

Vindicat heeft 'heel veel spijt' van het verzwijgen van een mishandeling die eind vorig jaar plaatsvond. Daarbij werd een lid van de Groningse studentenvereniging in elkaar geslagen door twee andere leden. "Mea culpa", zegt bestuursvoorzitter Marc Mohr. "Ik steek de hand in eigen boezem."

Het Openbaar Ministerie heeft twee verdachten op de korrel voor de mishandeling die plaatsvond op 3 december. In juli moeten de mannen (beiden 22) voor de rechter verschijnen.

Volgens bestaande afspraken had Vindicat het geweldsincident moeten melden bij de Rijksuniversiteit Groningen, maar dat deed het niet. Wel verleende de studentenvereniging 'alle medewerking' bij het politieonderzoek naar de mishandeling, zegt bestuursvoorzitter Mohr.

'Ik ben het vergeten'

Mohr erkent dat hij de mishandeling had moeten melden, maar zegt dat hij dat simpelweg vergeten is. "Ik steek de hand in eigen boezem. We nemen het protocol bloedserieus en zijn daar heel hard mee bezig. Ik kan allerlei excuses verzinnen, maar dat neemt niet weg dat ik het incident had moeten melden. Ik weet ook niet waarom ik dat niet heb gedaan."

Inmiddels heeft Mohr de universiteit precies verteld wat er is gebeurd, zegt hij. "We hebben niets te verschuilen."

'Bestuur reageerde inadequaat'

"Onhandig en dom", noemt erelid Remco Kouwenhoven het voorval. Volgens hem heeft het bestuur 'inadequaat en niet handig gereageerd'.

"Dit incident was onderdeel van een groot evenement waar ieder jaar duizenden mensen op af komen. Ik heb wel eens gedacht: waar elders in Nederland zou je zoveel mensen bij elkaar kunnen brengen zonder incidenten? Er wordt stevig gedronken en er hangt een jolige sfeer. Niet om het goed te praten, maar shit happens."

Oud-leden Vindicat onbereikbaar

Kouwenhoven was tot vorig jaar voorzitter van de oud-leden. Nu hij die taken heeft overgedragen past hem enige terughoudendheid, zegt hij. "Het is niet aan mij om hier verder op te reageren."

De vereniging van oud-leden van Vindicat is al de hele dag onbereikbaar voor RTL Nieuws. Voorzitter Daan van Eibergen Santhagens reageert niet op onze pogingen hem te bereiken.

