Vindicat verliest financiële steun na nieuwe mishandeling

De Groningse studentenvereniging Vindicat moet het dit studiejaar stellen zonder financiële steun van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Het gaat om een bedrag van 33.000 euro.

Aanleiding is de recente berichtgeving over een mishandeling die plaatsvond in december. Een lid van Vindicat werd toen door twee andere leden in elkaar geslagen. Het slachtoffer had een lichte hersenschudding, schade aan zijn gebit en een snee in zijn neus.

Vindicat verzweeg mishandeling

Er werd aangifte gedaan bij de politie, maar Vindicat verzweeg de mishandeling tegen de universiteit en hogeschool. En dat had de studentenvereniging wel moeten doen.

Na een incident in september werd de financiële steun al opgeschort. "Voorwaarde hiervoor was dat zich geen nieuwe incidenten mochten voordoen. De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden", zegt rector Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen.

De banden tussen de onderwijsinstellingen en Vindicat worden niet verbroken. Ook kan Vindicat volgend studiejaar gewoon weer aanspraak maken op een beurs. De universiteit, hogeschool en studentenvereniging gaan hierover nog in gesprek.

'Vindicat neemt verantwoordelijkheid voor fout'

Vindicat laat weten de beslissing te betreuren, maar zegt die ook te begrijpen. "Het bestuur neemt verantwoordelijkheid voor de gemaakte fout en hoopt de instellingen zo snel mogelijk te kunnen overtuigen de beslissing terug te draaien."

