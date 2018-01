Vijf grote stormvloedkeringen in Nederland dicht: unieke situatie

De vijf grote stormvloedkeringen in Nederland zijn allemaal dicht vanwege de storm en het hoge water. Dat is nooit eerder voorgekomen, zegt Rijkswaterstaat.

De Oosterscheldekering, Ramspolkering, Maeslantkering, Hollandse IJsselkering en Hartelkering zijn vanmiddag gesloten of gaan nu dicht.

Eerder dicht

Dat ze nooit eerder tegelijkertijd dicht waren, komt omdat de Maeslantkering normaal gesproken pas sluit bij een waterstand van 3 meter boven NAP. Dat is bij Rotterdam nog nooit voorgekomen. Vandaag sluit de Maeslantkering eenmalig bij 2,60 meter boven NAP, om te kijken hoe de kering bij storm functioneert.

De wind is inmiddels al aan het afnemen. Alleen in het noordwestelijk kustgebied stormde het rond 15.00 uur nog, zegt meteoroloog Dennis Wilt van Buienradar. De windstoten die er nu nog zijn, van maximaal tegen de 100 kilometer per uur, worden in de loop van de middag ook minder sterk.

Hoogste waterstand aan eind middag

Het hoge water houdt echter nog wat langer aan, omdat er nog deining is: het gevolg van de harde wind die boven de Noordzee en bij Engeland waaide. Bij Rotterdam wordt de hoogste waterstand aan het eind van de middag verwacht. In de middag en avond zal het water naar verwachting overal weer wat zakken.

Qua wind is het vanavond nog onstuimig, maar rustiger dan overdag. Vannacht neemt de wind pas merkbaar af, verwacht Wilt. Morgen begint rustig, wel met dikke bewolking en regen. Aan het eind van de dag gaat het weer harder waaien, zeker langs de zuidwestkust. "Maar dat is niets in vergelijking met de storm van vandaag."

Zo ziet landen op Schiphol eruit tijdens een storm:

Tijdens de storm vandaag landden er minder vliegtuigen op Schiphol. Gebeurde dat wel, dan zag dat er zo uit.