VGZ moet omstreden zorgverlener Ciran toch blijven betalen

Zorgverzekeraar VGZ vermoedt dat zorgverlener Ciran uit Venlo heeft gesjoemeld met declaraties, maar moet die rekeningen toch blijven betalen. Dat bepaalde het gerechtshof Arnhem vrijdag in hoger beroep in een grote rechtszaak over mogelijke zorgfraude.

Ciran verzorgt via negentien gelieerde behandelcentra door heel Nederland revalidatiezorg aan complexe patiënten. Begin dit jaar raakte de organisatie in opspraak toen tv-programma Zembla meldde dat Ciran zou sjoemelen met declaraties.

'Onjuiste declaraties'

Op basis van een grondige controle van tientallen declaraties concludeerde zorgverzekeraar VGZ vervolgens dat de zorginstelling inderdaad ten onrechte zorg had gedeclareerd. Zo zouden verwijsbrieven niet in orde zijn en zouden klachten van patiënten worden aangedikt om specialistische behandeling te rechtvaardigen.

VGZ stelde tussen 2014 en 2016 ten onrechte 20 miljoen euro aan Ciran te hebben betaald, en claimde dat geld terug. Om de vordering te verrekenen, staakte het de uitbetalingen van de zorg die Ciran in 2017 had verleend. Eind oktober verloor de zorginstelling een kort geding, aangespannen om de geldkraan weer open te krijgen.

Behandelcentra failliet

Omdat er geen geld van VGZ en andere verzekeraars meer binnenkwam, kon Ciran de uitvoerende behandelcentra niet meer betalen. De grootste, Top Care van investeringsmaatschappij NPM Capital, ging begin deze maand failliet. In tegenstelling tot sommige berichten in de media is Ciran zelf nog niet failliet.

Ciran liet het er echter niet bij zitten. Tegen de uitspraak van de kantonrechter dat VGZ de betalingen mag stopzetten, ging de zorginstelling in hoger beroep. Met succes.

Betalingen hervatten

Vrijdag oordeelde het gerechtshof in Arnhem dat VGZ nog niet heeft bewezen dat de declaraties van de zorgverlener niet deugden. Daarom moet de zorgverzekeraar de betalingen voorlopig weer hervatten. Ook de 7 miljoen euro die VGZ dit jaar inhield, moet alsnog worden uitgekeerd.

Een bodemprocedure moet nu uitwijzen of de declaraties van Ciran wel of niet door de beugel konden. Het Hof benadrukt dat het door Ciran gewonnen hoger beroep niet betekent dat VGZ geen vordering op Ciran heeft, maar noemt opschorting van de betalingen 'onjuist en niet proportioneel'.

Risico: miljoenen foetsie

Het Hof erkent dat VGZ door de doorbetalingen het risico loopt dat de zorgverzekeraar haar miljoenen niet kan terughalen, als blijkt dat zij gelijk heeft. Daar staat tegenover dat Ciran het risico loopt dat zij op korte termijn failliet gaat. "De belangenafweging valt in het nadeel van VGZ uit", aldus de rechters.

"Voor ons is de uitspraak een hard gelag", aldus VGZ-woordvoerder Jan Sinnige. "Wij bewaken het geld van onze verzekerden secuur, dus wij zullen zeker een bodemprocedure aanspannen om aan te tonen dat er te veel en te dure zorg is gedeclareerd." Ciran was onbereikbaar voor commentaar.