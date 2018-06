Verkeerstoren Schiphol krijgt 'openhartoperatie'

Het is een vertrouwd beeld voor iedereen die weleens op Schiphol komt: de 101 meter hoge verkeerstoren van waaruit de starts en landingen van vliegtuigen worden begeleid. Van buiten blijft alles hetzelfde, maar van binnen wordt de toren komend jaar ingrijpend verbouwd – terwijl de luchtverkeersleiding er intussen gewoon doorwerkt.

De toren stamt uit 1991. In dat jaar waren er rond de 250.000 starts en landingen op Schiphol. Inmiddels is dat verdubbeld naar bijna 500.000. De verkeerstoren is daarom aan uitbreiding van het aantal werkplekken toe. Op dit moment is er plek voor tien luchtverkeersleiders. Dat moeten er na de verbouwing vijftien zijn.

Moderner werken

Daarnaast wordt de manier van werken gemoderniseerd. Nu is het nog zo dat de luchtverkeersleiders papieren strips met vluchtgegevens naar elkaar doorschuiven. Vanaf volgend jaar wordt dat vervangen door een volledig elektronisch systeem. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland is dat veiliger. "Het nieuwe systeem kan eerder potentieel gevaarlijke situaties detecteren", zegt directeur Michiel van Dorst.

Onlangs constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog dat bij de toekomstplannen van Schiphol onvoldoende aandacht is voor de veiligheidsrisico’s.

Vooral 's nachts verbouwen

Van Dorst noemt de verbouwing 'een openhartoperatie'. Tijdens de ingreep, die in september begint, gaat het werk op Schiphol gewoon door. De verbouwing vindt daarom vooral 's nachts plaats. De luchtverkeersleiders verhuizen in de nachten dat er verbouwd wordt naar de oude verkeerstoren op Schiphol, die op dit moment dienst doet als noodtoren.

De oplevering van de verbouwing staat gepland voor mei 2019.

