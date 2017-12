Verkeersdrukte door aanrijdingen, maar lang geen filerecord met kerst

Verschillende aanrijdingen hebben vanmiddag extra drukte op de wegen veroorzaakt. Op het hoogtepunt stond er 82 kilometer file, evenveel als vorig jaar op tweede kerstdag.

Op het hoofdwegennet telde de verkeersinformatiedienst VID 23 aanrijdingen, een derde meer dan vorig jaar. Door de ongevallen ontstonden lange files op onder meer de A27 en de A2. "Het is op deze dag altijd wat drukker, maar door de aanrijdingen is het extra druk", zei de ANWB.

File bij de Efteling

De VID had al gewaarschuwd voor drukte op de weg. Het was vanmorgen al vroeg filerijden op de wegen naar de Efteling. Ook bij het shoppingcentrum bij Roermond en bij diverse woonboulevards in het land was het flink druk.

Het filerecord tijdens kerst stamt uit 2010: 179 kilometer op de snelweg. Vandaag werd de grootste drukte verwacht in het midden en zuiden van het land.

Kersttradities, in de hele wereld net even anders

Kerst wordt over de hele wereld gevierd. En dat betekent voor sommigen bibberen van de kou waar anderen juist zoeken naar verkoeling.​

Meer op rtlnieuws.nl: