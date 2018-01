Venezuela houdt grens met Aruba, Bonaire en Curaçao dicht

Venezuela houdt de grenzen met de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao dicht. Dat heeft de vice-president van het land zojuist bekend gemaakt op Twitter.

President Nicolás Maduro stelde op 5 januari dat de de verbindingen verbroken moesten worden voor een periode van 72 uur. Die periode zou vandaag aflopen. Volgens Maduro smokkelen criminelen waardevolle spullen en voedsel van Venezuela naar de eilanden en loopt dat de spuigaten uit.

1/4 El Presidente @NicolasMaduro, ha extendido la medida de suspensión de todo tipo de tráfico aéreo y marítimo; así como también cualquier intercambio comercial con ARUBA, CURAZAO y BONAIRE — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 9 januari 2018

Volgens Venezuela verdwijnen er 'door deze criminaliteit strategische goederen die de diensten voor ons volk en de kwaliteit van het leven in Venezuela ernstig ondermijnen'. Het land heeft te maken met een diepe economische crisis. Door enorme inflatie is het geld niets meer waard, winkels zijn leeg en daardoor is het al lang onrustig in het land.

Maduro heeft ook gedreigd de grens met Colombia te sluiten. Hij stelt dat de tekorten in zijn land het gevolg zijn van een economische oorlog tegen zijn land en regering.

'Past niet bij goede relatie'

Volgens Nederland draagt de eenzijdige sluiting niet bij aan een oplossing voor smokkelpraktijken. "Als er illegale activiteiten plaatsvinden gaan we het gesprek aan", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder over de kwestie. De regering wil uitleg over de maatregel 'die wat ons betreft niet past bij het streven naar goede buurlandrelaties'.

Video: wat is er aan de hand in Venezuela?

Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis die steeds gewelddadiger begint te worden. Dit speelt er allemaal.