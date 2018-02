Veiligheid versus verwarming: duivels gasdilemma voor minister Wiebes

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken staat voor een duivels dilemma. Het ene advies aan hem luidt dat de gaskraan verder dicht moet, maar in het andere advies staat dat de kraan te ver dichtdraaien betekent dat er niet genoeg gas is voor alle huishoudens en bedrijven.

Vanochtend kwam het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met het advies om de zogeheten Loppersum-clusters per direct te sluiten en de huidige gasproductie zo snel mogelijk te halveren van bijna 24 miljard kubieke meter per jaar naar 12 miljard kuub. Dit is nodig om de veiligheid van de inwoners van Groningers te garanderen, stelt SodM.

Maar in een bijna tegelijkertijd gepubliceerd onderzoek stelt de Gasunie dat de gaswinning per direct nauwelijks kan worden teruggeschroefd. Er blijft dan niet voldoende gas over voor huizen en bedrijven. Zo verbruiken huishoudens alleen al 10 miljard kuub. Bedrijven en industrie 16 miljard kuub.

Minister: Loppersum 'zo snel mogelijk sluiten'

Het SodM adviseert Wiebes om twee maatregelen per direct te nemen: het sluiten van de Loppersum-clusters en het beperken van grote productieverschillen in het Bierum-cluster. "Ik kies ervoor deze maatregelen op de kortst mogelijke termijn uit te voeren", schrijft de minister in een een brief aan de Tweede Kamer.

Wanneer de winningslocaties precies dicht gaan en of de gasproductie inderdaad terug gaat naar 12 miljard kuub weet Wiebes nog niet. De minister ​wil eerst 'grondig alle mogelijke maatregelen en de termijnen waarop deze maatregelen effect kunnen hebben, bezien'.

In maart moet er meer duidelijkheid komen. Dan formuleert de minister eind mei of begin juni een zogenaamd instemmingsbesluit, waar de Tweede kamer dan nog mee in moet stemmen. Overigens maakte de NAM na de beving begin vorige maand bekend zes productielocaties te sluiten. Hieronder ook de clusters rondom Loppersum.

Niet zomaar gaskraan dichtdraaien

Hij voegt daaraan toe dat het belang van de veiligheid van de Groningers voor hem niet ter discussie staat, maar stelt dat het tegelijk ook duidelijk is dat niet zomaar iedereen van het gas afgesloten kan worden.

De opties zijn beperkt. Zo hebben ze in Noorwegen of Rusland een ander type gas waarop onze cv-ketels en fornuizen niet werken. Overschakelen kan wel, maar is duur en vergt veel tijd.

Bedrijven aan zet

Zoals opgenomen in het regeerakkoord wil het kabinet de vraag naar het laagcalorisch gas dat we oppompen in Groningen verminderen en vraagt industriële grootverbuikers over te stappen naar hoogcalorisch gas of duurzame alternatieven.

In een brief aan de bedrijven schrijft hij dat dit onontkoombaar is en dat als verduurzaming niet mogelijk is bedrijven hun installatie moeten ombouwen om hoogcalorisch gas te stoken. Het ministerie zal op de korte termijn contact opnemen om hierover in gesprek te gaan. Hoe kort die termijn is wil het niet verder definiëren.



Reacties

Theodor Kockelkoren, inspecteur generaal van het SodM, noemt het advies om de gaswinning drastisch te verlagen een 'forse maatregel' en een 'moeilijke afweging' voor de minister. Op de vraag of de minister het advies kan negeren, zegt hij: "Hij kan er niet niets mee doen en zal het ook niet negeren."

Susan Top van het Groninger Gasberaad stelt dat de minister voor een 'duivels dilemma' staat, maar zegt ook: "Het is natuurlijk verbijsterend dat het zover is gekomen. We zijn echt op een punt beland dat Wiebes niet anders kan dan naar de veiligheid te kijken. Er ligt een helder en expliciet advies, laat hem dat overnemen."

