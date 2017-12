Veel mensen thuis door winterweer: ochtendspits rustiger dan normaal

Veel automobilisten hebben gehoor gegeven aan de oproep van Rijkswaterstaat om vandaag thuis te werken vanwege het winterweer. "Het is rustiger dan een normale ochtendspits."

Dat zegt de Verkeersinformatiedienst VID tegen RTL Nieuws. "En de mensen die wel op pad zijn gegaan, eerder zijn vertrokken. De piek qua drukte zagen we al tussen zes uur en half zeven vanochtend."

Duidelijk minder druk dan anders, zie hier de A20 bij Rotterdam. Het verkeer dat wel op pad is gegaan is gemiddeld wat eerder vertrokken, zo lijkt het. pic.twitter.com/QncLITNPin — VID (@vid) December 11, 2017

Toch zijn er een aantal incidenten te melden. Meerdere auto's belandden vanochtend in de vangrail, en op de A10 in Amsterdam is een vrachtwagen geschaard. "Daar zijn ze voorlopig nog bezig met opruimen. De weg gaat pas na 9.00 uur weer open."

Glijpartijen en ongelukken

Aangevroren sneeuw maakt het op straat een linke boel.

Minder treinen

Ook treinreizigers moeten rekening houden met vertraging. De NS laat vandaag net als gisteren minder treinen rijden vanwege de verwachte winterse omstandigheden. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier of elke tien minuten.

Let op! Vandaag rijden er minder treinen. Plan uw reis op https://t.co/ntyfhorK69 en let op de omroep op de stations. https://t.co/axyyfHsfHm — NS online (@NS_online) 11 december 2017

Code oranje

De grootste problemen worden vanmiddag en vanavond verwacht. Aan het eind van de ochtend trekt een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuiden het land binnen. Als eerste zijn de zuidelijke provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland aan de beurt. Daar geldt vanaf het middaguur code oranje.

De sneeuw trekt gedurende de middag het land over in noordelijke richting. Vanaf 14.00 uur geldt voor alle provincies, behalve de drie noordelijke, code oranje.

In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe is code oranje vanaf 17.00 uur van kracht. "Natuurlijk zijn er ook tijdens de avondspits minder mensen op de weg. Maar de winterse omstandigheden blijven. Dus het wordt waarschijnlijk langzaam rijden en goed opletten."

Zo ontstaat de gladheid:

Buienradar-meteorologe Nicolien Kroon legt uit hoe de verschillende soorten neerslag in de winter ontstaan.

