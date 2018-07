Veel meer varkensboerderijen zijn biologisch

Biologische boerenbedrijven in nederland zijn afgelopen jaar opnieuw fors gestegen, zowel in aantal als in grootte. Met name bij varkensboeren is de groei enorm, blijkt uit cijfers van het CBS.

Er werden in 2017 een kwart meer varkens op biologische wijze gehouden dan een jaar eerder.

'Biologisch heeft de toekomst'

Voedingsmiddelenconcern Wessanen is ervan overtuigd dat biologisch eten de toekomst heeft. In de markt zit nog enorm veel groei, zegt directielid Ronald Merckx.

Zeer in de minderheid

Overigens blijft het biologische boerenbedrijf zeer in de minderheid in Nederland, ondanks de groei. Vorig jaar was 3,2 procent van de landbouwgrond in gebruik voor biologische landbouw. Van de totale veestapel was 2,9 procent biologisch tegenover 2,6 procent een jaar eerder.

Biologisch is een beschermde term, die een boer niet zomaar mag voeren. Er gelden dan allerlei extra eisen aan het bedrijf wat betreft diervriendelijkheid en milieu. Zo hebben de dieren in een biologisch boerenbedrijf meer ruimte en mogen er in de biologische landbouw geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

