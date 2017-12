'Veel meer besmette eieren in supermarkt door dubbele fipronil-norm NVWA'

De kans dat nog veel meer met fipronil vergiftigde eieren in de supermarkt belanden, is heel groot. Daarvoor waarschuwt de branchevereniging voor supermarkten CBL. Dat komt doordat de NVWA twee normen hanteert en besmette bedrijven al worden vrijgegeven nog voordat de fipronil volledig uit de stallen is verdwenen.

CBL-Directeur Marc Jansen is boos: "Als wij vaker eieren van dezelfde leverancier uit de schappen moeten halen, denk je op een gegeven moment: laat die stal maar zitten. Dit gaat ons, maar ook de boeren weer heel veel geld kosten."

Veel strengere norm

Woensdag bleek uit een Kamerbrief van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Bruno Bruins (Medische Zorg) dat een klein halfjaar na het uitbreken van de fipronilcrisis nog steeds besmette eieren in de supermarkt worden gevonden. Die zijn volgens de NVWA afkomstig van bedrijven die eerder zijn geblokkeerd vanwege de aanwezigheid van fipronil.

Voor het vrijgeven van een pluimveebedrijf is niet vereist dat de stallen helemaal vrij zijn van fipronil. Europese wetgeving vereist dat een pluimveebedrijf mag worden vrijgegeven als het voldoet aan de norm (0,01 mg/kg). Dat betekent dat een boer dus zelfs bij een relatief kleine hoeveelheid fipronil toch alweer mag gaan produceren. Maar de boer mag diezelfde eieren niet op de markt brengen, want daarvoor geldt een veel strengere norm die twee keer zo hoog ligt (0,005 mg/kg).

Voedselverspilling

Dat moet snel veranderen, vindt het CBL. "Wij willen dat er één norm wordt vastgesteld voor boer en supermarkt." Ook de branchevereniging van de sector is niet blij met de gang van zaken. "Je moet bedenken: er zitten 30.000 kippen in een stal, maar in een hoekje zit nog een aantal kippen met fipronil. Als je die eieren aantreft in de supermarkt, zegt de NVWA dat alle eieren moeten worden weggegooid. Wij vinden dat voedselverspilling", zegt Anevei-voorzitter Hubert Andela.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid en de NVWA kunnen de normen niet worden gelijkgetrokken vanwege Europese wetgeving. "Wij moeten rekening houden met een bepaalde meetonzekerheid. De pluimveehouder en verdere schakels in de keten zijn zelf verantwoordelijk voor het in de handel brengen van veilige producten", zegt de NVWA in een reactie. De autoriteit neemt iedere week meer dan honderd monsters van twaalf eieren in verschillende supermarkten. Sinds juli zijn er nog elke week vergiftigde eieren gevonden.

Niet te achterhalen

Voor consumenten is niet te achterhalen of ze besmette eieren hebben gekocht. Afgelopen zomer konden consumenten dat doen via codes op de website van de NVWA. Nu kiest de NVWA ervoor om die codes niet te publiceren, hoewel nog steeds eieren met fipronil worden verkocht."Er is op dit moment geen aanleiding aan te nemen dat er substantiële risico's voor de volksgezondheid zijn", zegt een woordvoerder van de NVWA.