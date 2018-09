Vanaf vandaag kun je achteraf betalen voor je treinreis

De NS voert vanaf vandaag achteraf betalen in voor particuliere reizigers. Je hoeft dan vooraf geen saldo op je ov-chipkaart te zetten. Dit geldt voor het hele openbaar vervoer, dus behalve voor de trein ook voor bus, tram, metro en ov-fiets.

Wie zonder saldo wil reizen, moet dan NS Flex kopen via de site van de NS. Gebruikers van die dienst krijgen aan het eind van de maand een factuur voor hun reizen. Voor reizigers met een business card was achteraf betalen al langer mogelijk.

NS Flex kost eenmalig 10 euro voor mensen zonder een abonnement. Reizigers met een abonnement betalen in de meeste gevallen 1 euro per maand extra. NS kondigde in 2016 al aan met de dienst te komen, toen werd nog gezegd dat het gratis zou zijn.

De NS heeft NS Flex sinds afgelopen najaar met een kleine groep reizigers getest. Reizigers die NS Flex gebruiken moeten nog wel gewoon in- en uitchecken op het station.

NS heeft zich voorbereid op zo'n 35 miljoen reizigers in september. Deze maand is traditiegetrouw de drukste maand van het jaar omdat forensen terug zijn van vakantie en de universiteiten weer open gaan.