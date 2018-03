Van vertrouweling naar 'grootste verrader': Astrid Holleeder getuigt tegen broer Willem

Voor Astrid Holleeder is een van de belangrijkste dagen uit haar leven aangebroken. Ze was als het slimme jongste 'zussie' jaren de vertrouweling van haar broer, topcrimineel Willem Holleeder. Nu is ze in zijn ogen zijn grootste verrader en vreest ze elke dag voor haar leven. Vanaf vandaag getuigt ze tegen hem in de rechtszaal.

Astrid Holleeder (52) heeft vaak gedacht dat ze deze dag niet zou halen. Haar broer had haar vast al laten 'neerknallen', dacht ze, voordat ze in de rechtbank tegen hem zou kunnen getuigen. Zo is het niet gegaan. Vandaag zitten ze samen in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Hij in de zaal, zij in een afgesloten getuigencabine. Broer en zus kunnen elkaar niet zien, alleen horen.

Al jaren ondergedoken

Astrid staat naar eigen zeggen bovenaan de dodenlijst van haar broer. Er zijn geen recente foto's van haar te vinden, ze leeft al jaren 'ondergronds' en haar carrière als strafrechtadvocaat heeft ze gedag gezegd. Astrid is ervan overtuigd dat haar broer wraak wil, omdat zij samen met haar zus Sonja en Willems ex-vriendin Sandra in 2013 naar justitie is gestapt om te vertellen wat de bekende crimineel allemaal op zijn geweten heeft.

Tekening van Willem Holleeder in de rechtbank. Links de dichtgeplakte getuigencabine. (Foto: ANP) Tekening van Willem Holleeder in de rechtbank. Links de dichtgeplakte getuigencabine. (Foto: ANP)

Een oma die niet wordt neergeknald

"Ik leef op een geheime plek tussen vier muren", vertelde Astrid in oktober vorig jaar in een interview in Het Parool. "Ik kom ook weleens buiten en doe ook soms zelf wat boodschappen, maar nooit zonder het gevoel te hebben dat ik elk moment kan worden neergeknald – iets wat ook zeker een keer gaat gebeuren, alleen weet niemand wanneer."

Astrid is een harde Amsterdamse tante, maar een leven in een 'safe house' is ook voor haar loodzwaar. Dat zit 'm in de kleine dingen. Ze zou als een normale oma haar kleinkinderen van school willen halen. "Het is mijn grootste angst dat ik door mijn leven te weinig herinneringen met ze kan maken, waardoor ik in hun hoofden langzaamaan verdwijn", zei ze geëmotioneerd in Het Parool.



Astrid Holleeder als kind. (Foto: privécollectie familie Holleeder)

'Spijt dat ik hem niet heb vermoord'

Had ze haar broer maar doodgeschoten toen hij nog vrij rondliep, heeft ze vaak gedacht. "Ik ben geen geoefend schutter, maar met een klein wapentje, heel dichtbij… Dan is het te doen", liet ze zich vorig jaar ontvallen in een interview met Libelle.

"Het is dat mijn dochter zegt: 'Ik wil geen moordenaar als moeder'. Het gaat haar om de daad: je mag niet het leven van een ander nemen. Ik ben blij dat ze zo in elkaar steekt. Anders zou ze op mijn broer lijken. Maar ik – ik zou het kunnen."

Meisje van de straat

Wat ze daarmee bedoelt: onder de vrouw die heeft gestudeerd en keurig kan praten, zit nog altijd een meisje van de straat. Het gezin Holleeder woonde in volksbuurt de Jordaan in Amsterdam. Huiselijk geweld was de norm, dankzij het slechte voorbeeld van haar 'onberekenbare en onvoorspelbare tiran' van een vader. Die was voortdurend dronken en mishandelde zijn vrouw en kinderen.

Astrid zelf was ook een heethoofd als puber, op haar zestiende ging ze uit huis. Twee jaar later woonde ze samen met een veel oudere kunstenaar. Toen ze haar vwo-diploma haalde, was ze zwanger van dochter Miljuschka.

Geen doodgewoon gezin uit de Jordaan:

Willem, Sonja, Gerard en Astrid Holleeder groeien op in de Amsterdamse volkswijk de Jordaan. Ze hebben geen fijne jeugd.

Van vertrouweling naar verrader

Decennialang was Astrid de vertrouweling van haar criminele broer. Als zijn jongste 'zussie' en pientere strafrechtadvocate moest ze dag en nacht tot zijn beschikking staan, beschrijft ze in haar boek Judas, een kaskraker over de familie Holleeder.

Wat 'Wim' (zo noemt Astrid hem) niet wist, is dat ze op een gegeven moment een opname-apparaatje onder haar kleren droeg. Om zo hard mogelijk bewijs tegen hem te verzamelen, namen zij en haar zus Sonja met gevaar voor eigen leven hun gesprekken met hun broer op. De Holleedertapes, worden die opnames inmiddels genoemd. Ze spelen een belangrijke rol in de rechtszaak die nu bezig is.

Haat en liefde voor haar broer

Over dat verraden van haar broer, van wie ze ondanks alles toch houdt, blijft Astrid zich schuldig voelen. "Terwijl ik eigenlijk boos moet zijn, omdat ik zeker weet dat hij mij vanuit de gevangenis al minstens een keer heeft proberen te laten doden", zei ze in Het Parool. "Maar ik denk ook aan hoe hij erbij ligt, in die cel, met dat luikje dat soms even opengaat en weer dicht. Dat zie ik voor me. Fokking shit. Willem is ook in de vijftig. Als dat dan je leven is."

Willem Holleeder zit vast in de best beveiligde gevangenis van Nederland, in Vught. Mede dankzij de getuigenissen van zijn zussen denkt het Openbaar Ministerie genoeg bewijs te hebben om hem nu veroordeeld te krijgen voor het opdracht geven voor meerdere moorden in de onderwereld, onder meer die op zijn 'bloedgabber' en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout.

Portret van de bekendste crimineel van Nederland:

Willem Holleeder begon al vroeg in de criminaliteit. Een overzicht van zijn criminele 'carrière'.

De grote dag

De kans is groot dat Holleeder door een van de langste strafzaken uit de Nederlandse naoorlogse geschiedenis levenslang de gevangenis in gaat. Astrid heeft uitgezien naar deze dag, de eerste van meerdere dagen waarop ze daar in de rechtbank aan kan bijdragen.

"Willem speelt het spel alleen maar volgens zijn regels. Daarom wil ik zo graag op zitting tegen de rechtbank mijn verhaal vertellen", zei ze in 2016 in NRC. “Dan kan iedereen alles vragen en heb ik alles gezegd. Als ik daarna word doodgeschoten, kan niemand meer zeggen dat mijn verklaring niet voor het bewijs kan worden gebruikt."

