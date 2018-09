Van Texel tot Breda: steeds meer gemeenten nemen maatregelen tegen Airbnb-overlast

Je huis of een deel daarvan verhuren via Airbnb is in een paar jaar tijd de normaalste zaak van de wereld geworden. Maar al die toeristen zorgen ook voor steeds meer chagrijn bij bewoners, ook buiten de grote steden.

Continu de herrie van rolkoffertjes op straat, en je vertrouwde buren die plaats maken voor dagelijks wisselende toeristen - het zijn klachten die we vooral kennen uit Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat wijken niet volledig toeristisch worden hebben de grote steden al beperkingen opgelegd aan verhuur via Airbnb.

Maatregelen grote steden

In Amsterdam, Utrecht en Rotterdam mag je maximaal 60 dagen per jaar je huis beschikbaar stellen voor toeristen. Den Haag houdt het erop dat je alleen 'incidenteel' mag verhuren, zonder dat er een duidelijke grens wordt gesteld.

Ook hebben de gemeenten regels voor hoeveel toeristen er in je huis mogen verblijven. In Amsterdam en Den Haag zijn het er vier, in Rotterdam en Utrecht maximaal zes voor huizen tot 200 vierkante meter. Daarnaast moeten gasten, net als in hotels, gewoon toeristenbelasting betalen.

Steeds meer gemeenten klaar met Airbnb:

'Je hebt geen buren meer'

Maar het probleem speelt dus ook op veel andere plekken in Nederland. In Zandvoort bijvoorbeeld, waar je nu je huis nog 120 dagen per jaar mag verhuren. Bewoner Jan Kol zag in een paar jaar zijn dorp ingrijpend veranderen.

Overal waar hij loopt ziet hij de verhuur-woningen, vaak herkenbaar aan de kastjes naast de deur waarop gasten een code kunnen intypen om binnen te komen. "Het sociale leven gaat een beetje naar de knoppen", constateert hij tot zijn spijt. "Je hebt geen buren meer." Ook de gemeente begint dat in te zien, en denkt na over maatregelen.

Meer gemeenten nemen maatregelen

Daarin is Zandvoort zeker geen unicum meer buiten de grote steden. Een flink aantal gemeenten heeft al maatregelen getroffen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.

Onder meer Breda, Middelburg, Bergen en Texel zijn al zover. In Amstelveen gaan ze het verst. Onder de rook van Amsterdam neemt de verhuur namelijk ook snel toe.

Gemeente leefbaar houden

"Wij vinden het belangrijk dat deze gemeente leefbaar blijft. We zijn een heel liberale gemeente. En dat betekent dat wij respect hebben voor de individuele vrijheid van onze inwoners, en voor het woongenot, en dat willen we heel graag zo houden", zegt de Amstelveende wethouder Rob Ellermeijer.

Daarom gaan in die gemeente straks ook de regels gelden van grote broer Amsterdam: maximaal 30 dagen per jaar en niet meer dan vier toeristen tegelijk. Daarnaast komt er ook een verbod op vakantieverhuur van sociale huurwoningen.

Geen punt in Nijmegen

Overigens is het niet zo dat alle gemeenten met Airbnb-gasten problemen zien. In Nijmegen bijvoorbeeld, waar inmiddels 300 adressen zijn waar gasten via de website terecht kunnen, hebben ze helemaal geen regels. De gemeente heeft nog geen overlastmeldingen gekregen, er is geen maximum aantal dagen vastgesteld en er hoeft zelfs geen toeristenbelasting betaald te worden.

Wel is er recent een onderzoek naar de hotelmarkt geweest in de stad. Op basis daarvan gaat de gemeente toch onderzoeken of er nieuw beleid voor Airbnb’s nodig is.

188 miljoen euro per jaar

Airbnb is in Nederland inmiddels goed voor een verhuurdersomzet van zo'n 188 miljoen euro per jaar. De doorsnee verhuurder verdient jaarlijks 3500 euro met 31 overnachtingen, blijkt uit de cijfers die het bedrijf zelf beschikbaar stelt.