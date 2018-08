Vakantie voorbij, midden van Nederland ook weer naar school

Voor scholieren in het midden van Nederland moeten vandaag weer naar school. In de provincies Utrecht, Zuid-Holland en in delen van Gelderland zit de vakantie erop.

Het is de tweede regio waar het nieuwe schooljaar begint. Scholieren in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een aantal Gelderse gemeenten zitten al een week in de schoolbanken.

Alleen leerlingen in Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland hebben nog vakantie. Volgende week begint ook in die laatste regio het nieuwe schooljaar.

