Utrecht heeft grootste treinstation, Amsterdam groeit sneller

In 2017 was Utrecht Centraal opnieuw het grootste station van Nederland, met per werkdag 186.000 mensen die daar in- en uitstapten.

Dat is een stijging van 3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Kort daarachter staat Amsterdam Centraal, dat gemiddeld 184.000 reizigers op een doordeweekse dag verwerkt, een stijging van 6 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

De vijf grootste treinstations van Nederland: Utrecht Centraal

Amsterdam Centraal

Rotterdam Centraal

Den Haag Centraal

Schiphol Airport Op deze stations groeide het aantal reizigers met gemiddeld 5 procent. De grootste stijger van de grote vijf is Schiphol met 9 procent naar zo'n 86.000 in- en uitstappers. Oorzaak is de grote groei van de luchthaven.

Ook Amsterdam Zuid groeit razendsnel, met circa 54.500 passagiers is dat een stijging van 20 procent. Door de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn verwacht de NS dat dit station verder zal doorgroeien.

Dordrecht Zuid is grootste daler

Grootste daler is Dordrecht Zuid dat met 18 procent daalt naar ruim 1000 in- en uitstappers vanwege aanpassingen in de dienstregeling. De kleinste NS-stations zijn Eijsden met 181 in- en uitstappers en Soest met 218.

In 2017 bedroeg het totale aantal reizen op een gemiddelde werkdag ongeveer 1,3 miljoen. De stijging van het aantal in- en uitstappers concentreert zich vooral in de stedelijke gebieden en de groei is sterker in de spits dan tijdens de daluren.

