'Uitzendbureaus werken op grote schaal mee aan discriminatie'

Een bedrijf is op zoek naar een tijdelijke kracht en heeft slechte ervaringen met Marokkanen, Turken of Surinamers. Kan het uitzendbureau hier rekening mee houden? Tuurlijk, is het antwoord van bijna de helft van de tachtig uitzendbureaus die benaderd werden door Radar.

Het consumentenprogramma deed zich voor als een bedrijf dat personeel zoekt. Van alle 78 benaderde uitzendbureaus wilde 47 procent er best rekening mee houden dat het bedrijf niet iemand met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst wilde.

Zo'n 14 procent legt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever neer, 36 procent zei 'nee' en 3 procent nam geen beslissing.

'Dit verwoest toekomstdromen'

Het College voor de Rechten van de Mens zegt in de uitzending vanavond 'verbijsterd' te zijn dat zo veel uitzendbureaus bereid zijn daar rekening mee te houden. Wat voorzitter van het College Adriana van Dooijeweert vooral opvalt, is dat de intercedenten weten dat het niet mag, maar tóch ingaan op het verzoek.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat in een reactie op de uitzending weten dit 'volstrekt onacceptabel' te vinden. "Het verwoest toekomstdromen en zorgt dat ambitie eindigt in frustratie en dat talent wordt verspild."

In strijd met de wet

Onder de gebelde uitzendbureaus zijn vijf leden van de NBBU, belangenbehartiger voor bijna 1100 uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere flexorganisaties. Vier daarvan zeiden 'ja' op het verzoek van Radar. "Ontoelaatbaar", zegt directeur Marco Bastian in een toelichting.

"Onderscheid maken naar leeftijd, geslacht en afkomst is per definitie in strijd met de wet", zegt hij. "Dat er nog altijd bedrijven zijn die ingaan met dit soort verzoeken is onbegrijpelijk. Toch keert dit onderwerp steeds maar weer terug."

Wat is precies discriminatie?

Deze video vertelt je wat er volgens de wet onder discriminatie valt.

'Wees alert'

Op de site waarschuwt NBBU leden al langer alert te zijn op discriminatie op de arbeidsmarkt. "Discriminatie is strafbaar en onethisch, dus u mag een dergelijk verzoek nooit inwilligen", zo stelt het in een stappenplan.

Ook ABU, branchevereniging van uitzendbureaus, stelt dat de 'uitzendbranche kleurrijk is en dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie zoveel mogelijk uit te bannen'.

Wens van klanten

Waarom uitzendbureaus toch toegeven aan die wens van klanten weet NBBU-directeur Bastian niet. "Misschien speelt ook onwetendheid een rol, een gebrek aan het besef dat meegaan in een dergelijk verzoek passieve discriminatie, dus discriminatie, is."

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een speciaal team dat discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakt en roept mensen die er mee te maken krijgen op om altijd aangifte te doen.

Liever een ex-crimineel

Deze vorm van discriminatie is niet nieuw. In 2012 is een groter vergelijkbaar onderzoek gedaan door het Sociaal Cultureel Planbureau in samenwerking met de Vrije Universiteit. Toen werden acteurs met verschillende etnische achtergronden bij uitzendbureaus langs gestuurd. Met hetzelfde cv in de hand vroegen zij om werk.

Hier kwam uit dat Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden minder kans op een baan hadden dan autochtoon Nederlandse werkzoekenden. Marokkaanse werkzoekenden hadden evenveel kans.

Voorlichting

Zo'n 83 procent van de intercedenten aan wel eens te maken hebben gehad met opdrachtgevers die mensen van een bepaalde etnische achtergrond niet wilden aannemen. Uit een ander onderzoek van criminioloog Chantal van den Berg blijkt dat bedrijven liever ex-criminelen aannemen dan iemand van buitenlandse afkomst.

NBBU zegt dat het met alle betrokkenen om de tafel wil gaan zitten en ziet een oplossing in 'het blijven informeren en voorlichten van leden en hun medewerkers'. Uit eigen onderzoek zou blijken dat dit werkt.