Uitstel: opening Lelystad Airport in 2019 is 'niet verantwoord'

Minister Cora van Nieuwenhuizen stelt de geplande opening van Lelystad Airport uit tot 2020. Het plan was eigenlijk om vanaf april 2019 lijnvluchten vanaf de luchthaven te laten vertrekken maar dat vindt de minister niet verantwoord.

Het is de bedoeling dat Lelystad Airport een deel van de groei op kan vangen van Schiphol. Dat is hard nodig, vindt Schiphol, omdat die luchthaven aan het maximum zit van het aantal vluchten dat er per jaar uitgevoerd mag worden. Prijsvechters zouden meer vanaf Lelystad moeten gaan vliegen, zodat op de hoofdluchthaven ruimte is voor groei van verre vluchten.

Nadat vorig jaar bleek dat de onderzoeken naar de geluidsoverlast niet goed waren uitgevoerd en bewoners en belanghebbenden verrast werden door de voorgestelde vliegroutes, moesten de plannen worden herzien. De vandaag voorgestelde 'verbeterde' plannen zouden voor minder overlast zorgen, maar volgens de minister in het niet verantwoord om zoveel druk achter de invoering te zetten dat de luchthaven al in april 2019 open kan.

Duidelijke quota

De tijdelijke aanvliegroutes die vandaag zijn gepresenteerd moeten ervoor zorgen dat vliegtuigen om een aantal woonkernen heen vliegen, waar ze in de eerdere plannen er recht overheen gingen. Ook de natuurgebieden Weerribben-Wieden en de noordelijke Veluwe worden in het nieuwe plan ontzien.

Verder heeft de minister een aantal concrete vliegquota bekendgemaakt. In het eerste jaar na opening, in 2020, mogen er nog maximaal 4000 vliegbewegingen van Schiphol worden overgenomen. In 2021 zijn dat er 7000 en in 2022 10.000. Voor de lange termijn is een plafond van 45.000 vluchten vastgesteld.​

TUI: doorgroeien op Schiphol

Prijsvechter TUI, uitgesproken tegenstander van de verplaatsing naar Lelystad, reageert gelaten op het nieuws. Volgens TUI geeft dit besluit de tijd om nog eens goed te kijken naar de verdeling van de capaciteit op Schiphol.

Wat de vakantie-aanbieder betreft kan het aantal vluchten op Schiphol de komende jaren nog prima worden uitgebreid van 500.000 naar 550.000. Uit een analyse van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum blijkt ook dat dit kan zonder dat de kans op een ongeval per jaar toeneemt.

Concurrent Corendon noemt de aankondiging 'het volgende hoofdstuk in de soap Lelystad' en haalt uit naar de regering. "In dit dossier is de ene fout op de andere gestapeld. Die fouten zijn gemaakt door de overheid. Het is vervelend omdat de druk op Schiphol nog groter wordt, net als op de herindeling van het luchtruim", aldus directeur Steven van der Heijden.

Van uitstel...

Als het aan GroenLinks ligt, is het uitstel de voorbode van afstel. Op Twitter reageerde fractievoorzitter Jesse Klaver uitgelaten.

Wat een mooie overwinning voor bewoners en klimaat! Vliegveld Lelystad gaat volgend jaar niet open.



En nu gaan we door met onze strijd: van uitstel naar afstel. ✊#LelystadAirport — Jesse Klaver (@jesseklaver) February 21, 2018

Bij de VVD houden ze juist vast aan de uitbreiding van Lelystad, maar de grootste regeringspartij laat weten 'geen andere optie te zien' dan uitstel tot 2020.