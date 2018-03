Twee miljoen huizen moeten binnen 12 jaar van het gas af

In 2030 moeten zeker twee miljoen Nederlandse huizen helemaal van het aardgasnet af zijn. Die opdracht heeft klimaatonderhandelaar Diederik Samsom gekregen van het kabinet.

Die opdracht is 'realistisch en ambitieus', zegt hij in een interview met dagblad Trouw. In de eerste jaren moet er elk jaar bij zeker 50.000 huizen de gaskraan worden dichtgedraaid. Daarna moet dat tempo flink omhoog.

Nieuw opgeleverde huizen moeten direct zonder gasleiding worden gebouwd, zegt Samsom, die door het kabinet gevraagd is om hierover afspraken te maken met bedrijven en belangenclubs. Het kabinet sprak eerder al de ambitie uit om in 2050 helemaal afgekickt te zijn van het gas.

Gas eruit, kookplaat erin

Geen gas heeft niet alleen gevolgen voor de verwarming, maar ook voor de keuken. Want hoe ingewikkeld is het eigenlijk om te koken zonder gas? Begin dit jaar zocht EditieNL het uit.

Geen toekomst

Huizen moeten voortaan worden verwarmd met groene stroom of warmtepompen. Dat is haalbaar als het huis goed genoeg geïsoleerd is. "Iedereen weet dat aardgas, een bron van CO2-uitstoot wegens klimaatverandering geen toekomst heeft'', zegt Samsom.

De vraag is alleen hoe dat moet worden geregeld. De kosten zijn te hoog voor de bewoners alleen. Overheden en bedrijfsleven moeten meebetalen. Het is Samsoms opdracht om daar een manier voor te gaan vinden.

Aardbevingen in Groningen

De negatieve gevolgen door de Groningse aardbevingen geven volgens Samsom 'extra urgentie' bij het afscheid nemen van aardgas. "Er is lang geprofiteerd van Groningen. Dat moet snel over zijn."

