Twee beveiligers gearresteerd vanwege grote kluisjesroof Oudenbosch

Twee beveiligers zijn gearresteerd omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij de spectaculaire kluisjesroof in het Brabantse Oudenbosch.

De politie heeft huiszoekingen gedaan in Etten-Leur en in Roosendaal, meldt de politie Zeeland-West-Brabant.

600 kluisjes

Het gaat om twee medewerkers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN dat door de Rabobank werd ingehuurd voor de beveiliging van de kluisjes.

Op maandag 5 maart werd ontdekt dat kluisjes in de kelder van het bankgebouw waren leeggeroofd. De kelder telt ongeveer 600 kluisjes. Over de precieze omvang van de buit hebben de bank en de politie nooit mededelingen gedaan.

'Inside job'

Vanaf het begin heeft de politie er rekening mee gehouden dat de daders hulp hebben gehad van binnenuit. De opvallende kluiskraak was goed voorbereid en professioneel uitgevoerd.

Eerder deze maand werd bekend dat de politie ook beveiligingsbedrijf EBN in het vizier had. De server van het bedrijf was in beslag genomen. EBN liet destijds weten mee te werken aan het onderzoek van de politie en is ook bezig met een intern onderzoek.

Bankroof van binnenuit?

Alles wijst er op dat de kluisjesroof in Oudenbosch het werk is van een insider. Zo zijn de beveiligingscamera's gemanipuleerd en wisten de rovers precies hoeveel tijd ze hadden om toe te slaan. Beveiligingsbedrijven hebben hun handen vol aan het screenen van personeel in risicoberoepen. Maar toch gaat het nog vaak mis.

