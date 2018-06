Turkse stemmen in Nederland vooral voor Erdogan

De Turken in Nederland die hebben gestemd zijn vooral op hand van president Erdogan. Uit de resultaten blijkt dat ruim 70 procent van de Nederlandse Turken op de huidige president stemde.

Ongeveer een kwart miljoen Turkse Nederlanders konden stemmen in Amsterdam, Den Haag en Deventer. Hoeveel mensen daadwerkelijk hebben gestemd, is onduidelijk.

Nipte meerderheid

Het percentage mensen dat hier voor Erdogan stemde, ligt beduidend hoger dan in Turkije zelf. Daar kreeg de president nipt een meerderheid van de stemmen, waardoor er geen tweede ronde nodig is.

Erdogan krijgt altijd veel stemmen in Nederland. Volgens RTL-correspondent Olaf Koens is dat logisch: "De mensen die niets meer met Erdogan of Turkije hebben gaan meestal niet stemmen."

