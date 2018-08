Treinstoring houdt aan, ook in de ochtend nog hinder rond Amsterdam

Het treinverkeer in de regio Amsterdam-Schiphol, dat sinds het eind van dinsdagmiddag te maken heeft met een grote technische storing, komt mondjesmaat weer op gang. Er worden treinig handmatig weggestuurd, maar ook woensdag zal de hinder nog voortduren.

Volgens een woordvoerder van NS is de situatie op het Centraal Station in Amsterdam 'redelijk beheersbaar'. Op de perrons en in de centrale hal zou het niet veel drukker zijn dan anders.

Volgens de NS-woordvoerder is er op zeer beperkte schaal treinverkeer en is de hinder nog altijd groot. "ProRail laat handmatig, buiten het systeem om, treinen vertrekken.''

"Mondjesmaat rijden er treinen", zegt verslaggever Jeroen Wetzels. "Mensen staan nog steeds te wachten op een trein die hen naar huis zal brengen. In de ochtendspits zal er hoe dan ook hinder zijn van de storing. Zelfs als het in de nachtelijke uren zou lukken om de storing te verhelpen, zal het waarschijnlijk niet gebeuren dat er exact volgens dienstregeling wordt gereden."

Reis uitstellen

Ook de NS waarschuwt dat er woensdagochtend nog hinder te verwachten is. Mensen die naar of van Amsterdam reizen, doen er verstandig aan om 's ochtends de routeplanner te raadplegen.

Eerder op de avond meldde spoorbeheerder ProRail dat de storing verholpen was en dat het treinverkeer weer langzaam op gang kwam, maar dat bleek voorbarig. "Het probleem is teruggekomen'', zei een woordvoerder.

Oproep: geef een lift

De ANWB vraagt automobilisten op Schiphol gestrande reizigers een lift terug naar huis te geven. Op de weg rondom de luchthaven is het druk, maar een verkeerschaos is uitgebleven. NS adviseert reizigers zelf een mogelijkheid te zoeken om thuis te komen, bijvoorbeeld door op social media gebruik te maken van de hashtag #treinpoolen.

Systeem ligt plat, treinreiziger zit vast

Op veel plekken strandden reizigers nadat het treinverkeer rondom Amsterdam en Schiphol kwam stil te liggen.