'Treinreizen vlak voor en na spits moet 40 procent goedkoper'

De NS wil de uitpuilende treinen in de spits terugdringen door de treinkaartjes voor reizen net voor en na de spits goedkoper te maken.

Dat kost jaarlijks 35 miljoen euro, geld dat er niet is, zegt de NS. Daarom klopt NS-topman Roger van Boxtel bij het kabinet aan.

40 procent goedkoper

Als de reiziger de spits tussen 07.30 en 08.30 uur mijdt, moet het kaartje 40 procent goedkoper worden, vindt Van Boxtel. Betere spreiding is volgens hem de enige manier om de volle treinen tegen te gaan én om meer automobilisten in de trein te krijgen.

Van Boxtel wil dat het benodigde geld voor zijn plan wordt bekostigd uit het potje van de regering om de klimaatdoelen te halen. "We willen dat forensen zoveel mogelijk de trein kiezen om files en vervuiling tegen te gaan. Dan moet het ov een betaalbaar, snel en comfortabel alternatief zijn", zegt Van Boxtel in De Telegraaf.

Meer spoor

Hij maakt zich zorgen over het gebrek aan urgentie bij de politiek om Nederland bereikbaar te houden. "Als we nu niets doen, lopen we muurvast, op de weg, in de stad en in het openbaar vervoer."

De NS-topman wil ook het spoor uitbreiden om zo knelpunten op te lossen. "Ik pleit voor meer knooppunten, want de verstedelijking gaat door." Zo moet station Amsterdam Zuid een tweede centraal station worden en moet ook de bereikbaarheid van Schiphol beter. Zelf investeert de NS tot 2023 4 miljard in nieuwe treinen en renovatie van materieel. "Dat is hard nodig om de verwachte reizigersgroei van 45 procent op te kunnen vangen."

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vindt Van Boxtels plan 'heel interessant'. Ze gaat het bestuderen en afwegen tegen andere ideeën. Maar ze zegt de door Van Boxtel gevraagde 35 miljoen euro nog niet toe.

Succesvolle proef: Korting geven aan treinreizigers die de hyperspits mijden is volgens de NS een effectieve maatregel tegen overvolle treinen.

Ruim 22.000 treinreizigers die drie maanden lang meededen aan een proef van de NS kregen korting op het treinkaartje als ze niet tussen 7.30 uur en 8.30 uur in de ochtend de trein zouden nemen.

Tijdens de test daalde het aantal reizigers dat tijdens het drukste deel van de ochtendspits incheckte met 5,5 procent. Dankzij de korting, kozen forensen voor een minder druk moment, waardoor zij meer ruimte creëerden in de volste treinen.

Op het grootste piekmoment in de ochtend - rond 8.00 uur - daalde het aantal incheckers zelfs met 10 procent. Dat maakt volgens de NS in veel treinen het verschil tussen een overvolle trein of comfortabel reizen.

De proef werd gehouden onder NS-klanten met een Altijd Voordeel-abonnement. Zij konden aan de randen van de spits (tussen 6.30 en 7.30 uur en tussen 8.30 en 9.00) met 40 procent korting reizen. Normaal geldt dat tarief alleen vóór 6.30 uur en na 9.00 uur, maar die tijden zijn voor veel forensen niet bruikbaar.

Moe van files en overvolle treinen? Neem de watertaxi:

Het moet een nieuwe manier worden om files en overvolle treinen te vermijden: naar je werk met een vliegende watertaxi. Een Frans bedrijf deed daar een test mee in de wateren van Zuid-Holland. Maak kennis met de Seabubble.

Meer op rtlnieuws.nl: